Що держава робить для розвитку будівельного бізнесу й чого вона очікує від нього? Ці аспекти стали наріжним каменем зустрічі віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка із представниками Європейської Бізнес Асоціації.
Дерегуляція в будівництві та усунення корупційних ризиків — пріоритетні завдання міністерства. І до їх виконання, особливо щодо усунення корупції, в Україні намагаються підходити системно, бо оперативне реагування в кожному окремому випадку не розв’язує проблем. Розроблено антикорупційну маршрутну карту, якою влада рухається спільно з міжнародними партнерами, експертами (BRDO та IDLO), громадською ініціативою «Разом проти корупції».
«Ми працюємо у трьох головних напрямах: перегляд державних будівельних норм, прозорість і публічність містобудівної політики, вдосконалення системи держархбудконтролю», — окреслив Геннадій Зубко.
Перегляд ДБН — процес постійний і системний, бо наука не стоїть на місці, з’являються нові матеріали і технології будівництва, підвищуються вимоги до енергоефективності, екологічності тощо. А прозорість, публічність містобудівної політики, спрощення дозвільних процедур слугуватимуть гарантами усунення корупції в галузі.
Важливий блок — децентралізація повноважень ДАБІ. На сьогодні 92 населених пункти взяли повноваження ДАБІ, зокрема 21 обласний центр, крім Полтави, Хмельницького й Запоріжжя. Але з передачею повноважень на місцевий рівень спускається й корупція. Тому аналіз регуляторних механізмів на місцях має раз і назавжди викорінити це проблемне питання. «Наша мета — прибрати всі корупційні чинники, які заважають розвитку будівельного бізнесу на місцях, та поліпшити за рахунок цього інвестиційний клімат», — цитує прес-служба урядовця слова Геннадія Зубка.
У контексті корупції на місцях віце-прем’єр навів приклад, коли недобросовісні забудовники навмисно переводять клас наслідків свого об’єкта в СС3 (зі значними наслідками, що потребує звернення до центральної влади) і так відмовляються працювати з місцевим самоврядуванням. «Важливо, щоб будівельний бізнес перестав шукати можливі обхідні шляхи для домовленостей з органами центральної влади, оминаючи закон», — резюмував він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»