Уряд вніс зміни до процедури публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів. Відтепер, якщо сума закупівель перевищує 50 тисяч гривень, а лікарські засоби входять до відповідного переліку, який затвердив Уряд, то такі закупівлі мають відбуватись через електронний каталог Prozorro Market шляхом запиту ціни пропозиції. Відповідне рішення було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 7 липня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Інструмент Prozorro Market успішно працює вже декілька років. Його перевага полягає в тому, що через нього можна в стислі терміни робити запит пропозицій по великому спектру номенклатур і отримати ціну на 15-20% нижчу, ніж під час проведення окремих тендерів», - пояснила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, нижча ціна при закупівлях через Prozorro Market забезпечується завдяки більшій кількості пропозицій постачальників. Аналіз показав, що на початку цього року при використанні інструменту електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій при закупівлі лікарських засобів середня кількість учасників закупівель склала 4,58. Для порівняння, при використанні інструменту відкритих торгів у закупівлях брали участь в середньому 2,19 учасників.

«Відтепер, якщо сума закупівель становить понад 50 тисяч гривень, а лікарські засоби входять до затвердженого Урядом переліку, такі закупівлі мають відбуватись через електронний каталог Prozorro Market шляхом запиту ціни пропозиції. Ми очікуємо, що до кінця року загальна сума таких закупівель наблизиться до 2 млрд грн, а очікувана економія складатиме від 20% у порівнянні з цінами відкритих торгів і може сягнути 400 млн грн», - наголосила Надія Бігун.

Очікується, що економія буде досягнута за рахунок участі нових постачальників, а також забезпечення їх недискримінації потенційними замовниками. Додатково до цього медичні замовники витратять менше часу та зусиль на проведення закупівель, ніж використовуючи інструмент відкритих торгів.

У випадку, коли закупівля із застосуванням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі. Або він може повторно зробити запит ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі.

До затвердженого Урядом переліку лікарських засобів та медичних виробів входить більше 160 найменувань. Він був сформований на підставі аналізу позицій, які найбільше закуповувались замовниками у 2022 році в медичній частині електронного каталогу Prozorro Market.

Довідково

Адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації. ДУ “Професійні закупівлі” наповнюють каталог товарами широкого вжитку, Медичні закупівлі України — ліками та медвиробами, ДП «Українські спеціальні системи» — комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. На сьогодні асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тисяч товарів від 3 тисяч кваліфікованих постачальників.