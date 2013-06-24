Закупівлі коштом міжнародних організацій, які зокрема фінансуватимуть відновлення України, тепер зможуть проходити в Prozorro. Нова процедура поєднуватиме ключовий принцип української електронної системи «всі бачать усе» з можливістю гнучко налаштувати закупівлі відповідно до вимог конкретного донора.

«На сьомий рік своєї роботи система Prozorro виходить на новий рівень, і це відіграватиме важливу роль у відновленні України. Останні скандали чітко показали, наскільки для нашого суспільства критично бачити, на що витрачають кошти на місцях, та впливати на ці процеси. Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови ми зможемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку», — зауважила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Профільне міністерство нагадує, що в грудні 2022 року Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель на потреби відбудови та надав рекомендації для адаптації системи під правила World Bank. Усі їх було враховано в новій процедурі. Крім того, щоб новим функціоналом могли користуватися й інші міжнародні організації, в Prozorro передбачили можливість задати правила донорської процедури за принципом конструктора. Закупівельна організація зможе визначити правила процедури закупівлі відповідно до вимог будь­якого донора, а саме: з визначеною очікуваною вартістю чи без, з аукціоном чи без нього, з можливістю приймати пропозиції в різних валютах та обирати переможця не лише за ціновими, а й за іншими критеріями.

«За час великої війни система Prozorro продемонструвала, що здатна швидко адаптуватися до викликів воєнного часу. Знаходимо баланс між прозорістю даних і можливістю не вказувати в системі всього того, що може зашкодити безпеці. Але найбільше досягнення — що спільнота людей, які фахово моніторять Prozorro, тільки зростає, і їхній вплив на те, що і як купує держава, також», — прокоментував директор ДП «Прозорро» Микола Ткаченко.