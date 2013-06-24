АТ «Прозорро.Продажі» стало фіналістом міжнародної відзнаки IAM Asset Management Excellence Awards 2023 та увійшло до шести найкращих у світі проєктів, що працюють із цифровізацією управління активами. Оголошення фіналістів та переможців відбулося на офіційній церемонії в Лондоні. IAM Asset Management Excellence Awards вручає Інститут управління активами (The Institute of Asset Management) — міжнародна неприбуткова організація, що з 1994 року об’єднує професіоналів у галузі управління активами. За IAM Asset Management Excellence Awards щорічно змагаються проєкти у всьому світі, які впроваджують інновації в галузі управління активами в умовах сучасних викликів.

Акціонерне товариство «Прозорро.Продажі», що адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з реалізації публічних активів, вийшло у фінал в категорії Digital Innovation. У фіналі в цій номінації «Прозорро.Продажі» конкурували за відзнаку із проєктами та компаніями з Іспанії та Великої Британії. Переможцем у цій категорії став проєкт із підвищення ефективності управління активами транспортної адміністрації Transport Scotland.

«Понад сім років тому із запуском державних онлайн-аукціонів в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» держава почала змінювати підходи та принципи управління публічними активами. За цей час прозорі та відкриті електронні торги стали ефективним інструментом для держави та громад, які вже дали понад 80 мільярдів гривень до бюджетів різних рівнів, а також відкрили можливості бізнесу отримувати ресурси для розвитку, зокрема й під час воєнного стану. Українське ІТ-рішення державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» — серед найкращих у світі в категорії Digaital Innovation престижної нагороди IAM Asset Management Excellence Awards. Це свідчення того, що без цифровізації досягати результатів в управлінні активами неможливо», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.