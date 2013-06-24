Закупівлі за кошти міжнародних організацій, які зокрема фінансуватимуть відновлення України, тепер зможуть проходити в Prozorro. Нова процедура поєднуватиме ключовий принцип української електронної системи «всі бачать все» з можливістю гнучко налаштувати закупівлі відповідно до вимог конкретного донора. Про це повідомляє Урядовий портал.

«На 7 рік своєї роботи система Prozorro виходить на новий рівень, адже тепер її можна буде широко використовувати й для закупівель за кошти міжнародних донорів. І це відіграватиме важливу роль при відновленні України. Останні скандали чітко показали, наскільки для нашого суспільства критично бачити, на що витрачають кошти на місцях, та впливати на ці процеси. Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови, ми зможемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку», - зауважила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель для потреб відбудови, та надав рекомендації для адаптації системи під правила World Bank. Усі вони були враховані в новій процедурі. Крім того, аби новим функціоналом могли користуватися й інші міжнародні організації, Prozorro передбачили можливість задати правила донорської процедури за принципом «конструктора». Відтак закупівельна організація зможе визначити правила процедури закупівлі відповідно до вимог будь-якого донора, а саме: з визначеною очікуваною вартістю чи без, з аукціоном чи без нього, з можливістю приймати пропозиції у різних валютах та обирати переможця не лише за ціновими, а й за іншими критеріями. Сьогодні нова процедура Prozorro буде представлена ключовим міжнародним донорам.

«За час великої війни система Prozorro продемонструвала, що здатна швидко адаптовуватися до викликів воєнного часу. Ми активно розвиваємо Prozorro Market, який дозволяє оперативно закривати свої потреби в актуальних товарах – і при цьому з високою конкуренцією та вигідними цінами. Знаходимо баланс між прозорістю даних і можливість не вказувати в системі все те, що може зашкодити безпеці. Але найбільшим досягненням стало те, що спільнота людей, які фахово моніторять Prozorro, тільки зростає, і їхній вплив на те, що і як купує держава, також», - прокоментував директор ДП «Прозорро» Микола Ткаченко.

Усього за 7 років у системі Prozorro пройшло майже 2 мільйони конкурентних торгів, в яких взяли участь 150 тисяч підприємців. І попри те, що на початку повномасштабного вторгнення використання Prozorro на певний період перестало бути обов’язковим, на сьогодні близько 70% від усіх коштів на закупівлі витрачається саме на конкурентних торгах в електронній системі. Зокрема нещодавно уряд прийняв зміни до постанови №1275, які передбачають, що всі незбройні оборонні закупівлі знову проводитимуться в системі Prozorro.