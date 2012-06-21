У Запоріжжі центр публічних закупівель підбив підсумки закупівель, проведених структурними підрозділами Запорізької ОДА, комунальними установами й закладами відповідного підпорядкування за перше півріччя 2017 року. Певна частина закупівель була з використанням системи електронних закупівель ProZorro. Фахівці Центру провели моніторинг публічних закупівел.
За даними електронної системи «ProZorro» 166 організаторів (структурні підрозділи ОДА та комунальні установи і заклади за галузевим спрямуванням) провели 4,61 тисячі процедур. Очікувана вартість закупівель становила 1,03 млрд грн., економія склала 47,78 млн грн. У процедурах взяли участь 1 670 учасників.