Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні. Про це свідчать підсумки оцінки командою World Bank нової процедури, яку розробило ДП «Прозорро» для закупівлі за правилами міжнародних донорів.

Автори оцінки дійшли висновку, що систему електронних закупівель Prozorro можна використовувати в межах проєктів, що фінансує Світовий банк, для закупівель товарів та робіт для національних (до 5 мільйонів євро) і міжнародних (понад 5 мільйонів євро) тендерних процедур».

Відповідно до рекомендацій Світового банку, нова процедура Prozorro передбачає можливість приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно розглядати пропозиції, обирати переможця не лише за ціновим критерієм тощо. Найближчим часом Міністерство економіки та ДП «Прозорро» проведуть навчання з використання електронної системи закупівель для виконавців проєктів Світового банку в Україні.

«Уряд щиро вдячний Світовому банку не лише за стійку підтримку України, а й за готовність застосувати Prozorro в межах проєктів, які фінансує. Система Prozorro добре знайома українському бізнесу, тож її використання міжнародними фінансовими організаціями дасть змогу українським підприємцям максимально долучатися до ланцюгів постачання для відновлення України. Це те, що надасть поштовху локальному бізнесу, виробникам, а відтак посилить стійкість нашої економіки», — зазначила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Розроблена в системі Prozorro процедура не лише відповідає всім вимогам Світового банку, а й дає змогу гнучко налаштувати свою закупівлю відповідно до правил інших міжнародних організацій та донорів.КСвої тендери в системі Prozorro вже проводить проєкт USAID та UKaid TAPAS «Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах», повідомляє Мінекономіки.