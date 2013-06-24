Уряд на минулому засіданні ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему «Прозорро.Продажі». Затверджено постанову, якою встановлено порядок авторизації та організації проведення електронних аукціонів із продажу об’єктів великої приватизації, повідомляє Мінекономіки. Було запроваджено положення, спрямовані на запобігання зриву електронних аукціонів недобросовісними учасниками.

«Незважаючи на війну, уряд продовжує політику зменшення впливу держави на економіку. Найближчим часом плануємо запустити процес великої приватизації, який має істотно збільшити надходження до державного бюджету. Це матиме позитивний вплив на відновлення та економічне зростання через ефективне управління майном, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій. Зараз ми внесли відповідні технічні зміни, щоб почати торги через систему онлайн-аукціонів «Прозорро.Продажі», — пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, затверджені урядом зміни визначають технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією. Загалом на сьогодні в системі «Прозорро.Продажі» таких маркетплейсів акредитовано понад 40, однак працювати з великою приватизацією зможуть лише ті з них, які відповідатимуть певним вимогам.

Зміни, які ухвалив уряд, мають удосконалити проведення онлайн-торгів з малої приватизації, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони із продажу держмайна. Зокрема, учасник електронного аукціону, який посів друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця.

А якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця, відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників — майже 40% стартової ціни об’єкта.