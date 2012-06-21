Упродовж останніх чотирьох років в Україні зроблено чимало задля реформування ключових галузей промисловості. Та реформи й надалі мають залишатися у фокусі найважливіших сфер внутрішньої і зовнішньої політики держави. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Алехандро Альваргонзалес під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.
«Ми розуміємо, що вкрай важко впроваджувати реформи на тлі безпекових викликів. Однак усе те, що ви зараз робите — це не для НАТО, а для ваших потреб: побудови сильної, заможної держави», — наголосив заступник Генсекретаря НАТО.
Північноатлантичний альянс, за його словами, й надалі підтримуватиме Україну, використовуючи Комплексний пакет допомоги, представництво НАТО в Україні, трастові фонди та сприяючи у підготовці річних національних програм, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра. Свідчення такої підтримки — спільна Декларація Брюссельського саміту НАТО, в якій члени Альянсу вкотре визнали територіальну цілісність і незалежність України та підтвердили її євроатлантичні прагнення.
А Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що членство в НАТО — стратегічна мета для України. «Президент України офіційно заявив про намір внести зміни до Конституції, які мають закріпити прагнення України до членства у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі», — наголосила вона.
«Такої впевненості Україні додала підтримка Альянсу, яку ми отримали під час останнього саміту НАТО. Тож реалізація рішень Брюссельського саміту щодо України стане нашим головним завданням на найближче майбутнє», — додала віце-прем’єр.
Йшлося також про важливу роль Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, реформи сектору безпеки й оборони, інтегрування питань забезпечення рівності між жінками і чоловіками у реформаційні процеси, відновлення роботи Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів тощо.
Віце-прем’єр-міністр поінформувала поважного гостя про новий підхід у розробленні та імплементації річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО. «За два останні роки ми значно змінили підхід для покращення змісту та структури, узгодили його в Кабінеті Міністрів та внесли пропозиції до відповідного указу Президента. У проекті РНП на 2019 рік використано новий підхід з акцентом на результати. Ми знаємо, що союзники хочуть бачити конкретні дії, тож акцент буде зроблено на якості», — запевнила урядовець.
«Альянс підтримує такий підхід до підготовки річних національних програм і надалі всіляко сприятиме втіленню їх у життя», — наголосив Алехандро Альваргонзалес.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»