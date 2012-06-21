Хлібороби Сумщини намолотили перший мільйон тонн збіжжя ранніх зернових та зернобобових культур і вже завершують їх збирання.
Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, найвищу врожайність забезпечують господарства Глухівського району, де з кожного гектара посівів намолочують у середньому 57 центнерів зерна. Більш як 50-центнерна врожайність іще в семи районах краю.
Щедро віддячують лани головного хліба — озимої пшениці, якої на круг в області виходить майже по 51 центнеру.
А ось у ТОВ «Велетень» Глухівського району цього року встановили пшеничний рекорд. За середньої врожайності 70 центнерів на полях, засіяних іноземним сортом «Актер», хлібороби з кожного гектара вперше намолотили 104 центнери зерна. Загалом під озимою пшеницею у «Велетні» 2 тисячі гектарів.
Окремі райони, зокрема Сумський та Білопільський, розпочали обмолочувати гречку, а в Кролевецькому та Путивльському розпочали сіяти ріпак.
Водночас хлібороби закладають основу врожаю наступного року. Під озимі культури вже підготовлено понад 40 тисяч гектарів, що відповідає прогнозу.