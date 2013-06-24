За участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання проходило у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

У ньому взяли участь Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, представники міністерств, Офісу Президента, ВООЗ, народні депутати й інші.

Учасники засідання акцентували увагу на пріоритетних проектах, спрямованих на військовослужбовців і ветеранів. Ця цільова група найближчими роками потребуватиме ментального відновлення та психосоціальної підтримки від держави. І це значна частина громадян. До прикладу, ветерани, їхні родини та найближче оточення становлять близько 30% від населення України.

Серед іншого, Ірина Верещук закликала міністерства погоджувати з Координаційним центром психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів усі постанови й програми, які стосуються ментального здоров’я. Саме ця платформа дасть змогу оперативно скоординуватися та реалізувати усі заплановані кроки щодо психологічної підтримки та відновлення військових і ветеранів.

«Наша управлінська задача – напрацювати механізми ефективної інтеграції ветеранів у соціум», – резюмувала Віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, в областях вже створено Центри підтримки цивільного населення. Вони відіграватимуть ключову роль у взаємодії та координації органів виконавчої влади, громадських і волонтерських організацій з постраждалими від війни людьми, зокрема з ветеранами.