Якщо вас тривалий час бентежить думка, що треба записатися на консультацію до психотерапевта, то, можливо, варто це зробити якнайшвидше. Займіться пошуком фахівця та отримайте консультацію, щоб заспокоїти себе і своїх рідних.

Як знайти та вибрати психотерапевта в Україні

Спеціаліст у своїй справі не шукає клієнтів, вони самі його знаходять. Не забувайте, що сарафанне радіо є ефективним способом пошуку.

Однак існують бази психологів України і одна з них представлена на сервісі психотерапевтів Meclee. На цьому сайті зібрано контакти практикуючих психотерапевтів з усієї України, багато з них акредитовано у Європейську асоціацію психотерапії. Там вони проходять відбір за стандартами асоціації. Погодьтеся, що це міжнародне визнання. І немає підстав не довіряти Європейській асоціації, а на сайті вказані прізвища психотерапевтів з дипломами та досвідом роботи.

Ще один варіант – пошук на тематичних сайтах-каталогах, наприклад, Upsihologa. На таких сайтах психотерапевти публікують статті та відповідають на запитання.

♦На медичних сайтах оприлюднюють відгуки. Чат на таких сайтах активний, тому швидко можна отримати відповідь на будь-яке запитання.

♦Однак навіть фаховий психотерапевт може опинитися в складній ситуації. Важливо знайти порозуміння. Якщо з перших фраз з'явиться почуття довіри до лікаря, це перші кроки до одужання від психологічної травми.

♦Ретельно знайомтеся зі спеціалізацію психотерапевта. Деякі допомагають лише колишнім ув'язненим, хтось працює з постраждалими від домашнього насильства, а хтось допомагає подружжю після розлучення і не береться до роботи з дітьми.

Перший візит до психотерапевта

Перед першою консультацією пацієнти відчувають побоювання і стрес. І це нормально. До прийому пропишіть на листку проблеми та симптоми. Це допоможе не розгубитись і нічого не забути.

Консультує лікар-психотерапевт онлайн чи в кабінеті. Принципових відмінностей немає. Онлайн пацієнти чекають прийому не в коридорі біля кабінету психотерапевта, як зазвичай, а в своїй квартирі чи офісі.

Для психотерапевта це первинний збір інформації. Не дивуйтесь загальним запитанням. Лікар бачить вас вперше і йому потрібно за короткий проміжок часу дізнатися інформацію, щоб сформувати цілісний психологічний стан людини.

Під час бесіди буде чимало уточнюючих запитань. Чим повніше психотерапевт дізнається про ваші проблеми, тим якіснішою буде співпраця.

Якщо запитання виявилося надто складним, скажіть про це психотерапевту. Розповідайте тільки правду, якою б вона для вас не була.

Що не варто казати психотерапевту

Чи зберігає лікарську таємницю психотерапевт? Під час консультації по скайпу або в кабінеті лікаря інформація залишається між вами двома.

Запорука успіху – чесність. Але кажіть стільки, скільки готові сказати. Кожне слово допоможе психотерапевту зрозуміти вас. Нема того, що не можна говорити психотерапевту.

Скільки сеансів психотерапії потрібно

Будьте готові, що один сеанс не врятує від проблеми. Одна консультація подарує полегшення. І то не завжди. Психотерапія займає роки в особливо складних ситуаціях.

Якщо вирішуєте проблему раптового звільнення, то знадобиться майже 10 зустрічей, а може й менше. Говорячи про особистісні психологічні травми чи трагедії в житті, налаштовуйтеся на 40 зустрічей.

Але ці показники не можна приписувати всім. Кожен пацієнт має індивідуальну психологічну травму. Тому комусь потрібно більше часу, а комусь – менше.

Вікторія ПЕТРОВА

для "Урядового кур'єра"