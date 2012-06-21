На частоті 102.1 FM у Троїцьку розпочало мовлення радіо «Пульс» філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». «Жителі найвіддаленішого в нашій області Троїцького району за всі роки незалежності були позбавлені державного радіо. Чому так? На мою думку, тривалий час була стратегія не чіпати прикордонні з Росією території, щоб люди, мовляв, могли вільно почуватися й говорити мовою, яка їм нібито близька. Це не офіційна версія, але тривалий час спостерігав таку тенденцію. Тепер завершився черговий етап розбудови мережі Суспільного телебачення і радіо, і ситуація змінюється на краще», — розповів керівник Луганської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Шаповалов. На цьому етапі встановили сім FM-передавачів на півночі області. У другому кварталі 2017 року компанія розраховує отримати ліцензію на супутникове мовлення.
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