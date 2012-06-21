За прогнозом синоптиків, до кінця дня 1 березня в столиці очікується сильний сніг, що йтиме всю ніч і закінчиться лише вранці, 2 березня. Наразі у Києві випало до 20 см снігу і до вечора кількість опадів збільшиться.
У зв’язку з ускладненням погодних умов продовжує діяти заборона на в’їзд у місто великогабаритного та великовантажного транспорту до особливого розпорядження.
«У зв’язку зі складними погодними умовами триває обмеження в’їзду великовагового та великовантажного транспорту в столицю. Зокрема, заборонено проїзд через центр. Завдяки цьому комунальна корпорація «Київавтодор» має можливість належним чином почистити міські дороги від снігу. Тому сьогодні ми додатково розгортаємо 7 пунктів обігріву для водіїв», – повідомив Роман Ткачук
Адреси пунктів обігріву:
1. Бориспільське шосе – в районі КП, у напрямку від м. Бориспіль.
2. Броварське шосе – у районі КП, в напрямку від м. Бровари.
3. Вул. Богатирська (Оболонський район) – у районі КП, у напрямку від м. Вишгород.
4. Гостомельське шосе – в районі КП, у напрямку від смт. Гостомель.
5. Столичне шосе – у районі КП, в напрямку від м. Обухів.
6. Просп. Глушкова – в районі КП, у напрямку від м. Одеса.
7. Брест-Литовське шосе – в районі КП, у напрямку від м. Житомир.