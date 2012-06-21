З початком холодів на Дніпропетровщині працюють 212 пунктів обігріву. Щодоби їх відвідують до сорока людей. Там можна безкоштовно перечекати негоду та випити гарячого чаю, кажуть в управлінні цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації.
«Зараз на Дніпропетровщині працюють 212 пунктів обігріву. 198 з них розташовані в амбулаторіях, територіальних центрах соцобслуговування, вокзалах, будинках культури, сільських радах, приміщеннях «Червоного хреста» Дніпропетровщини. Ще 14 — це палатки у людних місцях та спеціальні автівки для обігріву, — кажуть в управлінні. — На сьогодні у «теплих пунктах» побувало вже півтори тисячі людей».
До пунктів обігріву навідуються як безхатченки, так і звичайні люди, які потерпають від холоду. Щодоби кількість відвідувачів сягає до чотирьох десятків. Там можна відігрітися та безкоштовно випити гарячого чаю.
Прес-служба Дніпропетровської ОДА