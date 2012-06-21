Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання громадянства РФ українцями.
Як пишуть російські ЗМІ, закон вступає в силу з 1 вересня 2017 року. Відповідно до закону, українці повинні написати заяву про відмову від українського громадянства. Один примірник залишається в міграційній службі Росії, другий – направляється в Україну.
Таким чином, росіяни спростили процедуру отримання свого громадянства для українців. Тому як раніше довідку потрібно було везти з України від уповноважених органів. Те ж стосується і отримання виду на проживання.