125-річчя відзначив Національний університет біоресурсів і природокористування — один з найстаріших в Україні вишів і найбільших у Східній Європі

125-річчя відзначив Національний університет біоресурсів і природокористування — один з найстаріших в Україні вишів і найбільших у Східній Європі

Його історія розпочалася 1898 року, коли було створено Київський політехнічний інститут із сільськогосподарським відділенням. Воно і стало наріжним каменем у майбутній будівлі університету. А перший випуск учених-агрономів 1903-го високо оцінив голова екзаменаційної комісії хімік Дмитро Менделєєв. Та мені гріє душу не це, а те, що чимало випускників сільськогосподарського відділення КПІ згодом стали активними учасниками українських визвольних змагань 1917—1920 років, обстоюючи незалежність України.

За 125 років виш пережив багато реорганізацій. А в період Української сільськогосподарської академії 24 її випускники як депутати Верховної Ради України голосували за проголошення незалежності нашої держави.

Нині у структуру НУБіП входять 13 факультетів і три навчально-наукові інститути, 16 відокремлених структурних підрозділів (з тими, що в тимчасово окупованому Криму, і на повернення яких очікують з нетерпінням), три навчально-дослідні господарства, Боярська лісова дослідна станція, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК та Український НДІ сільськогосподарської радіології. Він посідає високі місця в національних і міжнародних рейтингах, має широку мережу міжнародних партнерів.

Зустріли ювілей в НУБіП гідно: чотири дні у столичному Голосієві проходили найрізноманітніші заходи. Одним із центральних стала міжнародна науково-практична конференція «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу». Вона зібрала понад 1100 представників з 25 країн, які презентували 150 закладів вищої освіти, наукових установ, органів державної влади, бізнесу та громадських організацій. Усі вони зібралися, щоб обговорити план відновлення України, сталий розвиток світу в контексті глобальних та регіональних викликів, трансформацію суспільства та формування нової парадигми розвитку. І звісно, всебічну підтримку Збройних сил України як основного гаранта незалежності держави.

«Виникає нагальна необхідність переосмислення досягнутого й узгодження перспективних шляхів розвитку вищої школи з особливостями воєнного часу і переходом нашої країни від парадигми «вижити і вистояти» до парадигми «жити, відновлюватися і розвиватися», — обґрунтовує тематику ректор університету Станіслав Ніколаєнко.

А яка ж високоякісна освіта без практичної підготовки? У НУБіП давно вже усвідомили її важливість, і традиційно до Дня університету й не тільки тут відкривають сучасні лабораторії. Цього року їх з’явилося більш як десяток. І навіть музей грошей, банківської справи та страхування, в якому можна… карбувати власні гроші, — НУБіПкоін.

Поповнилася й університетська алея Слави — пантеон тих, хто започатковував університет і становить його особливу гордість. Тут встановили нове погруддя знаному українському вченому-правознавцеві, фундаторові вітчизняної школи аграрного права Василеві Янчуку.

І це далеко не повний перелік заходів до поважної дати. Варто згадати виставки наукових досягнень (що логічно, адже на сьогодні НУБіП найкращий за показником університетської науки) і картин та фотографій (що приємно), легкоатлетичну естафету «Голосіївське кільце», студентські флешмоби тощо.

Завершальним акордом віншувань стала урочиста академія, яка органічно поєднала офіційну частину із привітаннями численних гостей, і концертну програму за участю викладачів і талановитих студентів-аматорів.

Із нагоди ювілею колективу надіслали вітання Президент України Володимир Зеленський (його озвучив на зібранні заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров), спікер парламенту Руслан Стефанчук (до речі, до 125-річчя колектив НУБіП відзначено Подякою Голови Верховної Ради України). Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, вітаючи альма матер, вручив державний секретар уряду Олександр Ярема. Державний секретар міністерства освіти і науки Максим Ярмистий зачитав вітання НУБіП від міністра Оксена Лісового.

Рідний університет у відеоформаті вітали і наші захисники — студенти та випускники, які стали до лав ЗСУ, Руслан Топчан і Дмитро Барабаш.

З університету до Сил оборони України пішов 461 викладач і студент. А виш, підтримуючи ЗСУ, перерахував на їх потреби більш як 30 мільйонів гривень.

Красиву крапку поставило виконання «Червоної калини», яку дружно заспівали всі, хто зібрався привітати НУБіП з його 125-річчям.

Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»