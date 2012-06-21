За результатами 2016 року виконавчі органи міських рад Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, Очакова та Южноукраїнська, а також райдержадміністрації за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав та бізнесу отримали до місцевих бюджетів доходи в розмірі п’яти мільйонів гривень. Із них до бюджетів міст обласного значення надійшло два мільйони 130 тисяч, решта — до районних бюджетів.
Лідери за обсягами надходжень коштів до місцевого бюджету серед міст обласного значення — Миколаїв, Вознесенськ та Первомайськ. Серед райдержадміністрацій — Вітовська, Березнегуватська та Снігурівська. Загальна кількість реєстраційних справ, прийнятих у 2016 році державними реєстраторами виконавчих органів міських рад та районних держадміністрацій, становить 77 579. Зокрема, з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців — 30 418 справ, з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно — 47 161.
Це результат того, що в межах децентралізації у 2016 році виконавчі органи міських рад та райдержадміністрації отримали право надавати адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу. Разом із повноваженнями на місця було передано кошти, які громадяни сплачували, реєструючи майно або бізнес. Відсоток від надання послуг надходить безпосередньо до міських/районних бюджетів, що дає можливість громаді використовувати їх на власні потреби.