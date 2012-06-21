На Всесвітньому фестивалі з архітектури судді з 924 зразків вибрали найкращі, на їхню думку, будівлі в світі. У конкурсі брали участь проекти із 68 країн світу.
Автомобільний музей Петерсена, Лос-Анджелес
Музей збудували, наддавши йому форму автомобіля. За допомогою сталевих конструкцій архітектори намагалися передати швидкість руху машини.
Пішохідний міст, Берлін
Ефекту ілюзії архітектори домоглися за допомогою особливому нахилу поверхні дзеркал.
Сучасна аптека, Хімедзі, Японія
На клієнтів чекає не тільки якісне обслуговування, а й будівля такого ж рівня. Японці поєднали найновіші технології в будівництві з традиційним мінімалізмом.
Будинок-смайлик, Лондон
Цей будинок збудували в минулому році, він не поступається оригінальністю іншим будівлям іншим.
Опера в Чжухаї, Китай
Найбільша «черепашка» має
Музей мистецтва, архітектури і технологій, Лісабон
Відвідувачі можуть ходити не тільки в середині будівлі, а й над нею або під нею. А ще звідти відкривається панорамний оглядовий майданчик на річку.