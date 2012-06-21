Кетрін Зерацкі, дієтолог клініки Мейо в Рочестері (США), називає і розвіює ці помилки.
Міф 1: сніданок впливає на вагу
Реальність: сніданок не має прямого впливу на масу тіла. Недавнє дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показує, що не має значення, чи гарно людина поснідала, чи ж взагалі не їла. 300 добровольців у віці від 20 до 65 років розділили на дві групи: учасники першої групи протягом 16 тижнів снідали як зазвичай, а ті, хто був у другій, протягом цього періоду не снідали взагалі. Учасники експерименту регулярно зважувалися, і будь-якої залежності зміни ваги від вживання їжі вранці виявлено не було.
Міф 2: не варто захоплюватися сухими сніданками
Реальність: від солодких снеків справді краще відмовитися, але зернові сніданки цілком можуть бути частиною здорової і збалансованої дієти. Як показало дослідження, опубліковане в американському журналі Advances in Nutrition, продукти з цільнозернового борошна (тобто грубого помелу) знижують рівень холестерину, покращують функцію кишечника, а також допомагають підтримувати здорову вагу. До речі, вівсяні і пшеничні суміші найкраще підійдуть тим, хто стежить за рівнем холестерину, а пшеничні висівки ідеальні для людей з проблемами з кишечником.
Міф 3: людям, які ведуть активний спосіб життя, необхідний щільний сніданок
Реальність: сніданок збільшить ваші енерговитрати. Дослідження, проведене в Університеті Бата (Великобританія), показало, що у тих, хто щільно снідав зранку, витрата енергії при повсякденному фізичної активності був вищою порівняно з тими, хто нічого не їв до полудня.
Міф 4: сніданок допоможе менше їсти впродовж дня
Реальність: зменшити споживання калорій він точно не допоможе, зате забезпечить мозок необхідними речовинами і підтримає рівень глюкози в крові протягом всього дня. Робота вчених Міссурійського університету показала, що щільний сніданок, зокрема страви з високим вмістом білка, ініціюють викид дофаміну, який викликає почуття задоволеності і насичення, але пізніше голод візьме своє, і організму буде потрібно добавка.
Міф 5: сніданок — найважливіший прийом їжі
Реальність: це лише один з прийомів їжі протягом дня. Організм повинен отримати певну кількість калорій, і не має особливого значення, на скільки прийомів їжі ви їх розділіть — п'ять або, скажімо, шість. «Водночас це не привід пропускати сніданок, адже він може дати організму запас необхідних поживних речовин», — нагадує Зерацкі. Головне, щоб вся вживана їжа була здоровою.