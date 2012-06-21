1. Асфальт з шумопоглинанням
За розрахунками будувати дороги, які поглинатимуть шум, дешевше, ніж виставляти вздовж доріг шумозахисні паркани. Вібрацію, яку створюють машини, поглинає покриття Durawhisper — гарячий асфальт змішується з гумовою крихтою і, застигаючи, створює поверхню, в якій нівелюються всі акустичні коливання.
2. Екологічне виробництво
Над зменшенням шкідливого впливу дорожніх покриттів на довкілля працює, наприклад, компанія Lafarge: їхнє покриття Duraclime менше пахне, а для його виробництва потрібно менше нафтопродуктів. А вартість така ж сама як і на звичайний асфальт.
3. Ще трохи екології
Ще одна можливість зробити будівництво доріг менш шкідливим — будувати з перероблених матеріалів. Канадська компанія Canadian Road Builders Inc. пропонує суміш під назвою Vegecol, що на 100% складається з перероблених матеріалів рослинного походження.
4. Комп'ютерне моделювання
Інженери канадського конструкторського бюро Alberta Roadbuilders & Heavy Construction Association вважають, що майбутнє дорожнього будівництва — за інженерними розрахунками, завдяки яким буде змога будувати ідеальні об'їзди, розв'язки, перехрестя і багаторівневі магістралі. При правильних розрахунках можна економити матеріали, скорочувати маршрути і ліквідовувати затори, зменшуючи викиди вуглекислого газу і витрати.
5. Водозберігальний тротуар
Водопроникний бетон чи пористий асфальт можуть одного разу замінити заґратовані отвори для стікання води з доріг. Зібрану таким чином воду можна зберігати, очищати і використовувати. Поки що такі покриття занадто дорогі, але локально використовувати їх можна — наприклад на парковках. Випробування такого покриття провела нещодавно компанія Lafarge. Правда, проект наразі в стадії розробки. Невідомо, наприклад, що буде з покриттям за сильних морозів.