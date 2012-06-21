10 червня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Іншими словами, запроваджено електронні трудові книжки.

Із 2004 року призначення пенсійних виплат здійснюється за даними обліку трудової діяльності працівника у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Закон встановлює, що відсутні відомості про трудову діяльність, які є в паперових трудових книжках та немає в електронному вигляді, вноситимуть до Держреєстру протягом п’яти років. Тобто впродовж цього періоду враховується і паперова трудова книжка, і електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Державного реєстру. Якщо у людини є трудовий стаж до 2004 року, внести цю інформацію в електронний реєстр можна самостійно або за допомогою роботодавця.

За допомогою електронної трудової книжки необхідну інформацію можна отримати на порталі Пенсійного фонду України, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Запровадження електронних трудових книжок дасть змогу запобігти втраті трудової книжки, пошкодженню, помилці та внесенню недостовірних відомостей до неї, спрощує доступ до інформації про трудовий або страховий стаж.

Переглянути наявну про себе інформацію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua). Доступ роботодавців до електронних даних здійснюватиметься у випадках, передбачених законодавством.

Внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через вебпортал електронних послуг ПФУ у вигляді сканованих або оцифрованих копій документів (трудової книжки, довідок тощо) здійснює працівник і роботодавець з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису. Після внесення відомостей про трудову діяльність людини до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки на руки під підпис. Також передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.