Двоє мешканців Слов’янського району на Донеччині позбавлені волі на п’ять років за антиукраїнські заклики та свідоме розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Таке рішення прийняв Слов’янський міськрайонний суд, визнавши підозрюваних винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України).
За інформацією з прокуратури Донецької області, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого 2014 року двоє молодих людей, створивши у соціальних мережах декілька груп, активно розміщували тут матеріали антиукраїнського спрямування і здійснювали інформаційну підтримку та пропагували терористичні організації «ДНР» та «ЛНР». Правоохоронці припинили згадану діяльність прибічників примарного «руського міра» навесні 2015 року, а на суді державним звинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області, повністю доведено провину обох фігурантів справи у скоєному злочині проти Держави та її мешканців.