Уряд вніс зміни до умов реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні. На засіданні Кабінету Міністрів було прийнято рішення впровадити додаткову можливість отримання пенсіонерами по п’ять світлодіодних ламп безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ «Укрпошта». Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Хочу подякувати всім українцям, які долучилися до програми обміну ламп, спрямованої на зниження споживання електроенергії. У межах реалізації першої та другої фаз програми громадяни та юрособи отримали понад 21 мільйон світлодіодних ламп. Це дало змогу істотно знизити навантаження на енергосистему країни. Наша мета — замінити ще приблизно 18 мільйонів ламп розжарювання на енергоефективні, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни. Особливо актуально це в зимовий період. Тому уряд ухвалив рішення впровадити додаткову можливість для пенсіонерів отримати по п’ять світлодіодних ламп», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що цього разу пенсіонерам не треба буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні із 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти у всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо.

Щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та номер телефону. Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безплатно, доки світлодіоди будуть у наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові п’ять ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки, повідомляє Мінекономіки.