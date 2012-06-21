Одразу п’ять дитячих книжечок, об’єднаних у серію «Світ навколо нас», презентувала рівненська авторка член Національної спілки журналістів Тамара Бацмай. Вона очолює відділ зв’язків із громадськістю Рівненського обласного відділення Пенсійного фонду України. А писати для дітвори — її особливий поклик душі, бо за другою освітою вона дитячий психолог-дефектолог.
2000-го вона подарувала мені своє ще тепле перше дитятко — «Абетку», за якою тепер вчиться читати й моя онучка. Зневірившись у пошуку спонсорів, Тамара видала її власним коштом накладом 5 тисяч примірників. І (не повірите!) він розійшовся швидко. Тож у другому виданні кольорова приваблива «Абетка» додала ще 5 тисяч (в ілюстрації художник Вячеслав Лопарьов вклав не менше душі, ніж авторка). Він ще встиг проілюструвати книжку «Працьовитий павучок» і просто-таки на злеті відійшов за вічну межу.
А далі були книжечки «Про фігури», «Їжачок-хитрячок» у співпраці з художницею Оксаною Мудрик. І тут завдяки програмі підтримки місцевих авторів пані Тамара відчула плече обласної влади, і частина книжок поповнила бібліотеки краю.
Як на мене, щоб писати для дітвори, потрібен не лише хист, а й уміння все життя залишатися трішки дитиною. Його дано далеко не кожному навіть дуже талановитому авторові. Тамара Бацмай цей дар має. Її рядки народжуються часто не завдяки, а всупереч, із буденних життєвих ситуацій. Її золотий ключик, яким відчиняє не лише дитячі, а й дорослі серця, — безмежна любов до України.
«Дуже хочу, щоб ми з перших кроків на рідній землі пишалися, що українці. Горді й вільнолюбні, які, поза сумнівом, заслуговують на іншу долю. Бо в нас найкраща країна і найблагодатніша земля!» — каже Тамара Бацмай.
Її п’ята книжка називається «Моя Україна»: тут авторка зібрала інформацію, яка допоможе пишатися своєю державою. Не всі батьки розповідають дітям, що Україна — найбільша країна в Європі, що в нас зосереджено чверть усіх чорноземів планети, і що наша Конституція теж перша у світі. А ще в нас перший у Східній Європі університет — Острозька академія, відроджена в незалежній Україні, найбільший у Європі заповідник «Асканія-Нова», скіфська золота пектораль і ще багато всього унікального.