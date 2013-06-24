Із перших днів повномасштабної війни команда Мінцифри працює над забезпеченням України Старлінками. За підтримки партнерів ми стали однією із країн з найбільшою кількістю терміналів. І це наша одна з головних переваг над ворогом. Завдяки Старлінкам швидко повертають зв’язок на деокуповані території, продовжують працювати школи та лікарні.

«Вдячний уряду Польщі за чергову масштабну партію з 5 тисяч Старлінків. Із 47 тисяч терміналів, які працюють в Україні, 19,5 тисячі ми отримали саме завдяки нашим польським партнерам», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Старлінки вже стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки терміналам працююють школи, медичні заклади, соціальна та енергетична галузі. Частина з них надійшла в пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися високоякісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Старлінки допомагають за лічені години відновлювати зв’язок на деокупованих територіях, де росіяни цілеспрямовано нищили телеком-інфраструктуру та вивозили телекомунікаційне обладнання.

Міністерство цифрової трансформації висловлює вдячність уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за величезну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні.