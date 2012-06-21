Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
П’ять країн Європи, які не є членами ЄС, підтвердили продовження санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму в 2014 році. Ця інформація знаходиться на офіційному сайті Європейського Союзу.
До такого рішення відносно колишнього Президента України Віктора Януковича та всіх осіб, які пов’язані з ним та причетні до злочинних дій проти свого народу та країни, які призвели до захоплення у лютому-березні 2014 року Автономної республіки Крим, приєднуються Україна, Норвегія, Албанія, Молдова та Чорногорія.
Обмеження діятимуть до 6 березня 2021 року.
Як відомо, ЄС продовжив такі санкції проти Росії 13 березня 2020 року. Вони розповсюджуються відносно 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ.
Нагадаємо, що 7 травня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з послами «Групи семи» та зазначив важливість для нашої країни щодо збереження санкцій проти Росії. За його словами, в умовах пандемії, пов’язаної з коронавірусом, а також війни та окупації українських територій, Україні дуже важливо мати міжнародну підтримку від низки цивілізованих країн та їхнє продовження санкцій стосовно РФ.
А Верховний представник ЄС з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявляв, що панування пандемії, пов’язаної із коронавірусом, жодним чином не вплине на сувору позицію Європейського Союзу щодо санкцій проти Росії.