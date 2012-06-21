Журнал Times Higher Education провів опитування 50 лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, фізіології і економіки. Зокрема, журнал поцікавився думкою вчених про глобальні загрози для людства. Результати опитування були опубліковані на сайті видання.
Головною загрозою для людства, на думку 34% опитаних вчених, є ріст популяції і деградація навколишнього середовища (глобальне потепління), 23% назвали головною загрозою ядерну війну, а ще 8% – інфекційні захворювання та медикаментозну резистентність. Крім того, 6% лауреатів побоюються тероризму і ще 6% – некомпетентних лідерів.
Раніше засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що штучний інтелект є найбільшою загрозою, з якою людство може зіткнутися як цивілізація і закликав до жорсткого державного регулювання розвитку штучного інтелекту.