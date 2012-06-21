За два роки від утворення Шишацької ОТГ надходження в бюджет громади зросли майже вчетверо, а її територія стала активно розвиватися.
— З гордістю і деякою зухвалістю хочу наголосити, — сказав на дні народження громади її лідер Олександр Тутка, — що ми належимо до флагманів децентралізації. Серед 366 ОТГ країни наша громада, за результатами рейтингу Кабінету Міністрів України, на п’ятому місці.
Ставить громаду в приклад і голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
— Шишаччина, — сказав він, — творить нову історію України і є надзвичайним реформатором. Це край, з якого беруть приклад аграрії всієї України. П’яте місце в рейтингу громад — це величезна робота. Громада показала, як потрібно працювати, об’єднуватися і робити спільну справу.
Очільник області упевнений, що незабаром Шишаччина посяде у рейтингу Кабміну перше місце. Від усього керівництва Полтавської області голові ОТГ подарували символ влади — булаву.
Особливого забарвлення святкуванню дворіччя Шишацької об’єднаної громади додала і культурна програма. Протягом усього дня для членів громади проводили різноманітні майстер-класи та конкурси. Для малечі облаштували фотозону та перегляд мультиків, запросили аніматорів і влаштували шоу мильних бульбашок. У концерті взяли участь творчі колективи з Великих Сорочинців, Решетилівки, Диканьки та Козельщини.