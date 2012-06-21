Служба безпеки України викликала на допит народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойка у так званій справі Харківських угод. Загалом викликали п'ятьох нардепів, зокрема ще двох однопартійців Бойка. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, пише "РБК-Україна".

На допит викликали:

Юрія Бойка - нардеп від ОПЗЖ,

Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,

Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,

Ігоря Палицю - "За майбутнє",

Дмитра Шпенова - позафракційний.

"Указаних громадян викликали на допит у так званій справі Харківських угод. Як чинних народних депутатів України, їх викликали через Апарат ВРУ", – повідомив спікер СБУ.

11 березня РНБО наказала СБУ обшукати Верховну Раду, Кабінет міністрів і РНБО. Метою була перевірка на предмет державної зради ратифікації 236 народними депутатами Харківських угод.

21 квітня 2010-го колишній президент України Віктор Янукович і президент Російської Федерації Дмитро Медведєв підписали угоду, за якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі продовжили з 2017-го до 2042 року з автоматичним продовженням на п'ять років. 27 квітня під час розгляду у Верховній Раді ратифікації цієї угоди тодішнього спікера Володимира Литвина закидали яйцями.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив можливість підтримки парламентом денонсації Харківських угод про перебування російського флоту в Криму. Він вважає, що законопроєкт абсолютно спокійно можна розглянути в стінах Верховної Ради, тому що фактично Росія окупувала Крим.