Кілька тижнів тому однією з європейських країн було заарештовано велику партію золота, що належить Віктору Януковичу і «сім’ї». Про це повідомив в інтерв’ю виданню Insider заступник генерального прокурора з міжнародно-правового співробітництва Євген Єнін.
За його словами, загальна сума збитків, завданих режимом Януковича Україні, становить майже 40 мільярдів доларів. «Півтора мільярда – заарештованих в Україні, вже повернуті до державної скарбниці», – зазначив Єнін.
Він повідомив, що на сьогодні в різних юрисдикціях, переважно європейських, арештовано суму в еквіваленті близько 200 мільйонів доларів.
«Тим не менш, зарано казати, що нами втрачено всі можливості для знаходження інших активів, украдених режимом Януковича. Буквально кілька тижнів тому, в рамках співпраці з однією європейською країною нами отримано інформацію про арешт великої партії золота, йдеться про більш ніж півтони», – заявив Єнін.