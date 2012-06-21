«Грані» — тимчасова інсталяція, покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити громадськість до попередження та боротьби з сучасним рабством. Вона відкрилася у Сєвєродонецьку і, за словами організаторів, протягом півроку буде «подорожувати» по країні. Бо за даними фахівців, понад 160 тисяч українців потрапили в тенета торгівців людьми, починаючи з 1991 року. Це були й жінки, й чоловіки. Наймолодшому постраждалому, якому надали допомогу, було всього три рочки, а найстаршій — 83 роки. На підконтрольній території Луганської області за допомогою до влади й громадським організаціям тільки за останні роки звернулося 13 осіб. Як вони потрапили в рабство?
«Перша причина — незнання своїх прав, друга — бажання вижити будь-що. Як правило, в рабство потрапляють люди складної соціальної категорії. Наприклад, втратили документи, роботу, впевненість в собі. В цьому випадку люди потрапляють в залежність до інших і втрачають зворотну дорогу, а коли розуміють, що опинилися в складній експлуатаційній ситуації, вибратися самі вже не в силах, — каже директор обласного департаменту соціального захисту Елеонора Поліщук. — До речі, люди часто влаштовуються на роботу до приватного підприємця або на підприємство без офіційного оформлення, без трудової книжки. Ми теж вважаємо, що це елемент торгівлі людьми, елемент трудового рабства. Це підвищує вразливість людини до експлуатації».
Тобто, причин може бути багато й різних, і завдання — якомога більше розповісти населенню про цю проблематику, про їхні права, про те, що потрібно йти офіційним шляхом у соціальні служби з тим, щоб не потрапляти в такі складні ситуації.
Інсталяцію представляють три куби, на кожному них є надзвичайна інформація, яка може вберегти життя, про те, які існують ризики, де можна отримати допомогу, а також історії людей, які постраждали від рабства. Надано номери «гарячих ліній» з протидії торгівлі людьми. Ця компанія відбувається за підтримки Міністерства соціальної політики та за фінансування Міністерства закордонних справ Норвегії, Агенції США міжнародного розвитку і підтримки регіонального правозахисного партнера — соціолого-освітнього центру «Жінки Донбасу».