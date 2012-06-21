Європейський Союз продовжив на подальші півроку персональні обмежувальні заходи проти російських осіб та установ, причетних до посягання на суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
«Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, на подальші шість місяців — до 15 березня 2019 року. Ці заходи стосуються заморожування активів та заборони подорожувати до ЄС. Санкції нині застосовано до 155 осіб та 44 установ», — йдеться в офіційному рішенні Ради ЄС. Там наголошують, що оцінка ситуації не виявила підстав для зміни санкційного режиму, повідомляє Укрінформ. Відповідний юридичний акт про продовження персональних санкцій буде оприлюднено сьогодні в Офіційному журналі.
До переліку зі 155 осіб, до яких застосовано санкції, внесено російських посадовців, зокрема наближених до президента РФ Володимира Путіна, а також колабораціоністів, котрі працюють на російські окупаційні адміністрації на Донбасі та в Криму.