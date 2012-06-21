Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європейського Союзу.
«Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських товарів до ЄС. Наш обов'язок — підтримати Україну та зміцнити наші економічні та політичні зв'язки, навіть в умовах триваючого конфлікту», — наголосили в Раді.
Рішення Ради ЄС було останнім кроком для офіційного запровадження преференцій для нашої держави. Раніше його ухвалив Європейський парламент.
Преференції набудуть чинності у вересні 2017 року та діятимуть впродовж наступних трьох років.
Зокрема, ЄС збільшить квоти поставки томатів, пшениці, кукурудзи і меду з України.