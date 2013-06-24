Рада з фінансової стабільності (далі – РФС) на черговому засіданні 19 липня 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України, розроблення якої передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом. Члени Ради домовилися про проведення установами-підписантами публічної презентації Стратегії та оприлюднення наприкінці серпня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Стратегія складається з 5 розділів, які містять інформацію про поточний стан фінансового сектору, його візію та місію, 5 стратегічних цілей та заходи з їх реалізації, очікувані результати та міжнародні зобов’язання України у сфері фінансових послуг. Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на: короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

Стратегічними цілями оновленої стратегії визначено: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, орієнтацію фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також під час засідання члени РФС розглянули системні ризики фінансового сектору. Загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного. Війна затягується, водночас допомога Україні стає системнішою.

Світовій економіці вдалося уникнути ризиків глобальної рецесії, проте економічне зростання основних країн-партнерів відбуватиметься повільно. Темпи зростання глобальної торгівлі залишатимуться низькими. Економіка України поступово відновлюється, однак залишається вразливою до безпекових ризиків, споживча інфляція знижується швидше, ніж очікувалося. Державні фінанси в хорошому стані передусім завдяки міжнародній підтримці. Валютний ринок перебуває в досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень.

Банківська система зберігає високу ліквідність та прибутковість. За результатами оцінки стійкості, що наразі триває, буде розроблено план скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог. У пріоритеті – запровадження нових вимог до достатності капіталу, повернення до впровадження відкладених заходів та поновлення вимог до формування буферів капіталу.

Довідково

Участь у засіданні взяли члени РФС: Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний, Перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник Голови Національного банку України Дмитро Олійник, заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, інші керівники установ – членів РФС.

Рада з фінансової стабільності створена у березні 2015 року Указом Президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.