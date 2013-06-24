Рада з фінансової стабільності (РФС) на засіданні 13 травня зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом та ухвалила низку рішень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

По-перше, РФС схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України, зокрема:

нові заходи стосовно законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва, розроблення стратегії розвитку іпотечного кредитування, підвищення стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної стійкості фінансового сектору;

оновлення заходів для розвитку інфраструктури ринків капіталу, зокрема щодо узгодження цільової моделі роботи ринку разом зі стейкхолдерами, включаючи питання консолідації облікової інфраструктури та залучення іноземних інвесторів, та її імплементації. Ці зміни дають змогу реформувати ринок та максимізувати можливості залучення приватних інвестицій;

розширення охоплення цілі ІІІ «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» і додання нової ініціативи «Європейська інтеграція фінансового сектору», що включає заходи з поглиблення співробітництва з інституціями ЄС, виконання програмних документів, участі в переговорному процесі, імплементації актів права ЄС з урахуванням рекомендацій Європейської комісії за результатами скринінгу.

По-друге, схвалено зміни до Стратегії з розвитку кредитування з метою синхронізації її з планом законодавчих змін у межах реалізації програми Ukraine Facility в частині розвитку і функціонування ринку непрацюючих кредитів (NPL) та залучення іноземних інвестицій у цей ринок.

По-третє, РФС розглянула та взяла за основу концепцію розроблення Стратегії з розвитку іпотеки і доручила робочій групі (Комітету) з фінансового розвитку при РФС підготувати узгоджені матеріали для її подальшого обговорення, зокрема з експертами МВФ.

Схвалені документи, зокрема оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України та Стратегію з розвитку кредитування, буде оприлюднено додатково після затвердження.

Довідково

Участь у засіданні взяли співголови та члени Ради з фінансової стабільності: Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, заступник Голови НБУ Дмитро Олійник, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, інші керівники установ – членів РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року відповідно до Указу Президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.