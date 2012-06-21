Велика Британія, США та Франція запропонували Раді Безпеки ООН новий проект резолюції щодо Сирії. Підготовлений Францією документ передбачає створення «незалежного механізму» для того, щоб розслідувати застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. Проект також закликає президента Сирії Башара Асада співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). У документі наголошується, що сирійський уряд мусить «без попередніх умов» почати переговори з повстанцями, повідомляє агентство AFP.
ООН почала активну дипломатичну діяльність щодо Сирії після того, як у ніч на 14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали точкових авіаударів по сирійських військових об’єктах, пов’язаних із виробництвом хімічної зброї. Авіаудари стали відповіддю світової спільноти на хімічну атаку в місті Дума, відповідальність за яку США покладають на режим Башара Асада.
Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що удар по Сирії був одноразовою акцією, але все залежатиме від того, чи й надалі сирійський режим знову застосовуватиме хімічну зброю. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що йдеться не про втручання в громадянську війну в Сирії або про зміну режиму в цій країні, а про обмежений і цілеспрямований удар, який не сприятиме ескалації напруження в регіоні. А президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що хімічна атака в Думі перетнула «червону лінію», тож він і віддав збройним силам країни наказ втрутитися.
Після авіаударів Росія скликала термінове засідання Радбезу ООН і запропонувала ухвалити проект резолюції, в якому удар Великої Британії, США та Франції по Сирії визнається «агресією» і «порушенням міжнародного права та Статуту ООН». За цей проект резолюції з 15 країн-членів проголосували лише Росія, Китай та Болівія. Вісім країн проголосували проти, а ще чотири утрималися.
Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу заявила, що Вашингтон готовий завдати і нових авіаударів, якщо Сирія знову застосує хімічну зброю. Вона також звинуватила Росію в проведенні дезінформаційної кампанії та провалі в Сирії, оскільки Москва, за її словами, неодноразово застосовувала право вето щодо пропонованих резолюцій.
Своєю чергою, постійний представник Росії Василь Небензя під час засідання Радбезу ООН назвав атаку на Сирію «агресією» та «хуліганством». За його словами, все, мовляв, відбулося за «відпрацьованою схемою» — «провокація, брехливе звинувачення, фальшивий вирок, покарання».
Але ці аргументи російського дипломата вже ні на кого не вплинули й нікого не розчулили.