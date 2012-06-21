Початок тижня Постійне представництво України при Раді Європи у Страсбурзі провело доволі активно. День Криму — так називався організований дипломатами захід, присвячений третім роковинам відтоді, як чобіт російського окупанта, що спершу маскувався під безіменних «зелених чоловічків», ступив не землю півострова.
«На тлі численних європейських проблем завдання Дня Криму в Раді Європи очевидні: утримати кримське питання серед пріоритетів міжнародного порядку денного, привернути додаткову увагу держав-членів, керівництва та експертів Ради Європи до ситуації на півострові, поінформувати їх про тихий терор окупаційної влади й наслідки російської агресії», — цитує УНІАН слова постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби.
Представники громадських організацій провели брифінг, зустрілися з дипломатами й керівництвом Ради Європи, розповівши їм про ситуацію з правами людини на окупованому півострові й визначивши майбутні кроки. Зокрема цьогоріч Україна очікує від Ради Європи не просто чергового засудження незаконної окупації Криму, а й конкретних дій для захисту прав людини та пришвидшення деокупації.
Презентували інтерактивну карту порушень прав людини в Криму та відкрили виставку «Displaced. 12 історій з України», яку Постійне представництво організувало спільно з канадською неурядовою організацією Stabilization Support Services. Виставку ініціювало Посольство Великої Британії в Україні у 2015 році, і перед показом у Страсбурзі її вже експонували у кількох містах Європи.
Протягом тижня відвідувачі Палацу Європи вперше матимуть змогу ознайомитися з історіями дванадцяти українців, які стали внутрішньо переміщеними особами внаслідок російської агресії. Її проведення особливо важливе з огляду на те, що Україна виступає за активніше залучення Ради Європи до розв’язання нагальних проблем таких людей.
Крім того, відкрито інформаційний стенд Постійного представництва, що стане джерелом інформації для жителів Страсбурга не лише про російську агресію в Криму, а й про історію та сучасні здобутки України.
Дмитро Кулеба надіслав генеральному секретареві, іншим високим посадовим особам і послам держав-членів Ради Європи лист і буклет «Вкрадений півострів. Правда про український Крим», виготовлений Українським кризовим медіа-центром.
Постійне представництво нашої країни при РЄ започаткувало регулярну інформаційну розсилку «Дайджест кримських новин». Двічі на місяць дипломати держав-членів та експерти Ради Європи отримуватимуть актуальні об’єктивні новини про ситуацію в Криму та довкола нього з особливим наголосом на ситуації у сфері прав людини.
День Криму в Раді Європи став важливим кроком України в цій організації, спрямованим на боротьбу з російською агресією та подолання її соціально-гуманітарних наслідків.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»