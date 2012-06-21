Сумська область стане першою в Україні, де розпочнеться реалізація проекту «Радіо громад», спрямованого на розбудову телерадіопростору прикордоння.
Про це стало відомо під час виїзного засідання з означеного питання, що відбулося в Путивлі. Як наголосив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький, насамперед потрібно окреслити коло конкретних питань для оперативного вирішення, а вже потім братися за безпосередню реалізацію вкрай актуального і потрібного проекту.
За словами члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського, незабаром для Сумщини буде оголошено конкурс на 5 вільних радіочастот, тому важливо підготувати пакет відповідних документів та отримати цей частотний ресурс.
Що стосується «Радіо громад», то Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення готова розробити план дій, аби місцеве FM-мовлення стало першим помічником в інформуванні місцевого населення. Адже через стрімку втрату позицій дротового радіо утворилися численні «білі плями» українських телерадіосигналів.
Означений проект довгостроковий і розрахований на те, щоб радіо FM було в кожному районі і кожній домівці. А Сумщина має розпочати історію розвитку «мовлення громад», і стати прикладом для інших областей.