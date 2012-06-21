Необхідність створення єдиного органу, який професійно розслідуватиме фінансові злочини й пришвидшить позбавлення від наявних зловживань у цій сфері, — на цьому наполягає Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Таку позицію він висловив під час наради з питань утворення органу протидії фінансовим злочинам.

«До бізнесу звертається вся правоохоронна система. Це можуть зробити і органи МВС, і СБУ, і податкова міліція, багато інших контролерів. Логіка така: ліквідувати ці функції щодо роботи з бізнесом, щодо фінансових питань в СБУ й МВС і ліквідувати податкову міліцію. При цьому створити один орган, який професійно займатиметься цією діяльністю, і так мінімізувати зловживання й підвищити ефективність розслідування фінансових махінацій», — окреслив коло питань Прем’єр-міністр.

Він висловив переконання, що нині слід не просто говорити про нормальні відносини з реальним сектором економіки і бізнесом. Потрібно створювати належні умови, які дадуть змогу бізнесу відчути взаємодію з правоохоронною системою, з одного боку, а з іншого — побудувати систему контролю. Але таку, де не було б місця зловживанням.

Над цим питанням працювала міжвідомча робоча група з представників уряду, СБУ й ДФС, діяльність якої координував міністр фінансів Олександр Данилюк. Її створено відповідно до доручення Прем’єр-міністра. Найближчим часом вона фіналізує позиції відповідальних структур і презентує узгоджений підхід до створення органу протидії фінансовим злочинам, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Відповідний проект закону буде обговорено з представниками бізнесу.

«Радянську систему треба залишити в минулому, — підкреслив Володимир Гройсман. — Нам потрібно побудувати нормальну модель: захистити економіку і державу, позбутися пострадянського тиску, який на сьогодні є. Наше завдання полягає в наступному: кожна служба в країні має займатися тим, щоб робити сильну країну, сильну економіку без зайвого тиску там, де він не потрібен».

У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр юстиції Павло Петренко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівництво Генеральної прокуратури, Служби безпеки й Державної фіскальної служби.

Володимир Гройсман наполягає на ліквідації податкової міліції й очікує, що перші напрацювання проекту закону про Службу фінансових розслідувань будуть готові вже через тиждень. Про це за результатами наради він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Потрібно побудувати нормальну модель взаємодії з бізнесом. Ми знищимо апарат насильства над бізнесом. Для цього повинні ліквідувати контролюючі функції роботи з бізнесом з фінансових питань в СБУ і МВС, ліквідувати податкову міліцію, завершити роботу над новим законопроектом, обговорити його з бізнесом і внести законопроект до парламенту. Перші напрацювання чекаю вже через тиждень», — сказав Володимир Гройсман.

На його переконання, Президент також підтримає створення Служби фінансових розслідувань.

Відділ новин «Урядового кур’єра»