Відомий іспанський тенісист Рафаель Надаль знову стане першою ракеткою світу 21 серпня.
Це пов'язано з відмовою швейцарця Роджера Федерера виступати на турнірі в американському Цинциннаті. Також від участі в турнірі раніше відмовився британець Енді Маррей.
При цьому повернення Надаля на вершину світового рейтингу ATP не залежить від його виступу в США.
Останній раз Надаль займав перший рядок рейтингу 6 липня 2014 року. Всього іспанець тричі закінчував рік у статусі кращого тенісиста планети, а сумарно провів на вершині 141 тиждень – сьомий результат в історії чоловічого тенісу.
У нинішньому сезоні Надаль виграв Відкритий чемпіонат Франції, два турніри серії Мастерс і зіграв у фіналі Australian Open.
Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна очолила чемпіонську гонку жіночого тенісу після успіху на Відкритому чемпіонаті Канади. У рейтингу WTA Світоліна також поліпшила свої позиції, піднявшись з п'ятої на четверту сходинку.