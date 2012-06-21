Щойно в серпні програма «теплих кредитів» запрацювала на повну силу, рівень її популярності істотно зріс. За місяць близько 6 тисяч родин залучили 403 мільйони гривень на енергоефективні заходи. Для порівняння: у попередні місяці обсяг отриманих кредитів становив 68—130 мільйонів гривень.
Крім цього, вперше за всю історію програми у серпні 133 ОСББ та ЖБК залучили 32 мільйони гривень «теплих кредитів». Це вдесятеро більше, ніж торік у серпні, коли ОСББ взяли у державних банках лише 3,2 мільйона на енергоефективні заходи.
«Неймовірно високий попит ОСББ на «теплі кредити» — свідчення їхньої довіри до уряду. Раніше ОСББ було важко мотивувати до енергоощадності. Чималих зусиль докладали, щоб переконати громадян об’єднатися й проголосувати «теплий кредит». Завдяки широкій інформаційній кампанії, численним регіональним і районним роз’яснювальним семінарам, успішним історіям утеплення ОСББ нам вдалося запевнити їх, що компенсації виплачують, а досягти економії енергоспоживання реально», — коментує голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
«Комплексна термомодернізація багатоповерхівки — утеплення з облаштуванням ІТП із погодним регулюванням — дає змогу вдвічі та більше зменшити платіжки за опалення», — цитує слова посадовця прес-служба відомства.
Також із 403 мільйонів гривень найбільшу суму, а саме — 360 мільйонів, одержано для утеплення індивідуального житла: встановлення лічильників, заміни вікон, термоізоляції стін тощо. Ще 10,4 мільйона гривень узято для встановлення твердопаливних котлів.
Загалом з початку дії програми понад 330 тисяч сімей скористалися «теплими кредитами» на суму 4,3 мільярда гривень. Зокрема близько 1150 ОСББ та ЖБК залучили 190 мільйонів на утеплення багатоповерхівок.