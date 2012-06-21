«Райффайзен Банк Аваль» вперше в історії України надав Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) кредит у національній валюті.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Згідно з повідомленням, позика у розмірі 400 мільйонів гривень видана банком на вісім років.
Кошти IFC спрямує на фінансування інвестиційних проектів українських компаній. До цього корпорація здійснювала фінансову підтримку українських компаній тільки в іноземній валюті, відзначили в банку.
«Ми працюємо над тим, щоб розширити доступ до такого необхідного фінансування для українських компаній і продовжити термін ресурсів на ринку», – сказав голова регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Джейсон Пеллмар. За його словами, перший кредит у гривні вже отримав «Ашан Рітейл».
Нагадаємо, нещодавно НБУ дозволив міжнародним фінансовим установам кредитувати клієнтів і в гривні.
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть перший кредит у національній валюті України терміном на вісім років на суму 400 мільйонів гривень (майже 15 мільйонів доларів) компанії «Ашан Рітейл» (Auchan Retail).
ДОВІДКА «УК»
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку і фокусується на приватному секторі країн, що розвиваються.
У 2016 фінансовому році обсяг довгострокових інвестицій IFC в країнах досяг 19 мільярдів доларів.
«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів.
З 2005 року банк належить до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія).
«Райффайзен Банк Аваль» у першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив прибуток у 1,9 раза до 2,738 мільярда гривень.