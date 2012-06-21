Баштанська центральна районна лікарня виграла проект «Дооснащення клініко-діагностичної лабораторії Баштанської центральної районної лікарні і створення на її базі лабораторії ІІ рівня для ранньої діагностики туберкульозу у м. Баштанка Миколаївської області».
Загальний бюджет проекту становить 600 тис. грн. На вказану суму в грудні 2016 року закуплено обладнання для дооснащення лабораторії і реалізації проекту.
Баштанська ЦРЛ також виграла проект «Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я жінок на базі пологового відділення Баштанської ЦРЛ Миколаївської області», загальний бюджет якого становить 1300 тис. грн. За допомогою проекту придбано необхідне обладнання. З державного бюджету надано 272 тис. грн. на придбання двох лінійних датчиків до ультразвукового апарату з метою діагностики патологій статевої системи та щитоподібної залози, і додатково 11,2 тис. грн. з місцевого бюджету на співфінансування у придбанні цих датчиків.
Нове обладнання дасть змогу підвищити якість надання медичної допомоги населенню району.