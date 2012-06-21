Вчені виявили 23 гени, які контролюють, яким чином рак потрапляє в організм людини. А це дає надію на нові методи лікування злоякісних пухлин.
Поширення пухлин або метастазування раку є головною причиною смерті онкологічних пацієнтів. І тепер у них з’явилася надія після того, як вченим вдалося виявити 23 нових гени, які контролюють поширення раку, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Ці дані можуть використати при створенні нових ліків для припинення прогресування злоякісних пухлин. Вплив всього лише на один з генів під назвою Spns2 призвів до скорочення метастазування раку на три чверті, йдеться у повідомленні експертів з Wellcome Trust Sanger Institute в Великобританії.
Такі результати досягли під час дослідів на лабораторних мишах, проте вчені налаштовані дуже оптимістично, адже цей успіх можна поширити і на людей.
Відзначимо, що від метастазів помирає понад 90% хворих на рак. І тим не менше, процес, під час якого пухлини рухаються організмом, недостатньо зрозумілий науці. Саме для того щоб розібратися, які саме гени контролюють метастазування раку, вчені стежили за цим процесом у генетично модифікованих мишей.
Загалом вчені досліджували 810 генів. 23 з них прямо впливали на метастазування раку шкіри у напрямку до легень. Якісь гени прискорювали цей процес, а якісь його призупиняли.
Виявилося, що більшість із цих генів також впливають на імунну систему, змінюючи здатність організму боротися з інфекціями.
З’ясувалося, що видалення гена Spns2 призводить до найпомітнішим змін. Воно скоротило ступінь поширення пухлини до легень приблизно в чотири рази.
Далі вчені спостерігали за впливом цього гена на метастази інших пухлин, зокрема кишечника, легень і грудей. Були отримані ті ж самі результати в скороченні швидкості метастазування всіх форм небезпечної хвороби.