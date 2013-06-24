Упродовж останніх семи днів Дніпропетровщина потерпала від ракетних атак. Попри це, область працювала. В одній з громад відкрили новий ЦНАП. Виділили кошти на реконструкцію медичних реабілітаційних центрів.

«Упродовж тижня ворог чотири рази спрямовував на область ракети. Одну збили оборонці неба. Ще одна – поцілила у складське приміщення у Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Останні дві ракетні атаки були по Дніпру та Кривому Рогу. В обох містах влучання у житлові будинки. Адмінбудівлю і навчальний заклад. Загалом понад 90 постраждалих. У Кривому Розі – 6 загиблих», – зазначив Іван Начовний.

Він додав: з важкої артилерії росіяни обстрілювали і Нікопольщину. Там минулося без жертв.

Попри агресію ворога, область працює. На Дніпропетровщині розширюють мережу ЦНАПів у громадах з населенням до 10 тис мешканців.

«Раніше ЦНАПи запрацювали у Глеюватській та Славгородській громадах. Сьогодні відкривається у Чумаківській, що у Дніпровському районі. Надаватимуть чималий перелік послуг. Доступний буде і сервіс «Я-ветеран». Цю унікальну практику нашого регіону активно поширюємо Україною. Поділилися досвідом з фахівцями з шести інших областей», – сказав Іван Начовний.

Червоногригорівська і Новоолександрівська громади отримали мобільні валізки. Перша – від проєкту PROSTO. Інша від ПРООН з відновлення та розбудови миру. Обладнання дозволить надавати послуги маломобільним категоріям громадян та людям з інвалідністю. Віднині із таким сервісом мешканці 31 громади.

«Ще одна важлива новина. На сесії обласної ради, що пройшла у п’ятницю, виділили 285 млн грн на реконструкцію медичних реабілітаційних центрів. Здебільшого ці заклади для військових. Це один з пріоритетних напрямків роботи начальника ОВА Сергія Лисака. Загалом на мережу таких медцентрів спрямовано більш ніж півмільярда гривень», – сказав Іван Начовний.

Ще він розказав про Індекс цифрової трансформації громади. Його минулого тижня презентувало Мінцифри. Він дозволить визначити сильні і слабкі сторони наших територій. А відтак – зосередитися на посиленні цифрових послуг, потрібних у конкретних населених пунктах.

А ще навчальним закладам регіону передали 8 нових автобусів. Транспорт придбаний державним та місцевим коштом.