Біологи розробили безпечний вид хіміотерапії, який вбиває клітини тільки у тому випадку, якщо в них присутні атоми або наночастинки золота. Про свою розробку дослідники повідомили в журналі Angewandte Chemie.
У ході дослідження вчені вивчали праці в яких інші дослідники спостерігали за побічними ефектами, які виникають при попаданні атомів золота та інших металів в організм людини.
Аналізуючи ці експерименти, біологи звернули увагу на те, що золото прискорює багато реакцій в організмі і змушує складні органічні молекули розпадатися на частинки або об'єднуватися в нові структури. Ці факти натякнули вченим на те, що подібну властивість наночастинок можна використовувати для створення особливої версії хіміотерапії, яка буде працювати тільки в присутності атомів або наночастинок золота.
Взявши на озброєння цю ідеєю, біологи створили кілька протиракових ліків і білків, що світяться та включаються тільки в присутності золота, і перевірили, як вони діють на ракові клітини піддослідних тварин.
У результаті було встановлено, що наночастинки вбивали ракові клітини набагато активніше, ніж «традиційна» хіміотерапія, і при цьому вони не торкалися здорових клітин, які росли по сусідству з ними.