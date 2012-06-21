Учора в нашій редакції відбулася тепла зустріч з делегацією китайської державної газети Science and Technology Daily. Творчі відносини з цим авторитетним виданням Піднебесної тривають уже другий рік. Завдяки їм в «Урядовому кур’єрі» в цей час було надруковано чимало матеріалів про досвід Китаю, який стрімко йде до стратегічної мети — зробити інноваційний прорив, стати лідером світової економіки. Відбувся цікавий обмін думками щодо налагодження тісніших творчих взаємин для поширення досвіду обох країн у галузі науки і техніки, сучасних технологій, проблем, що заважають більш активному входженню в Україну китайських інвесторів.
Конкретні напрями подальшої співпраці колективів наших газет закладено в рамковій угоді. Її підписали головний редактор «Урядового кур’єра» Сергій Брага, а з китайської сторони — директор газети Science and Technology Daily Лі Пін.