Вчені створили апарат, який здатний розпізнати рак шлунку і стравоходу, проаналізувавши дихання пацієнта.
Розробник тестера, професор Джордж Ханна, пояснила, що її винахід виявляє смертельну недугу, ґрунтуючись на зміні рівня п'яти хімічних елементів в диханні людини. Медик вже провела успішні тестування пристрою. В експерименті взяли участь 335 людей. У половини з них діагностували рак. Апарат проаналізував усі зразки і показав захворювання з точністю 85%, зазначає FainaIdea.
Тестер, заснований на аналізі дихання, дозволить швидко і безболісно діагностувати рак. Винахід було продемонстровано в Амстердамі, на Всесвітньому Конгресі направленому на боротьбу з раком.