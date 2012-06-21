Нещодавно в експозиції Національного будинку органної та камерної музики України в Києві з’явився новий унікальний експонат — скрипка роботи майстра Анатолія Лємана, виготовлена 1908 року. Завдяки пильності і професіоналізму сумських правоохоронців вона посіла належне їй місце в культурно-мистецькій історії України.
Свого часу митники і прикордонники виявили цей музичний інструмент в одного з ділків, який намагався вивезти скрипку за кордон. Згодом фахівці встановили її культурно-мистецьку цінність і за рішенням суду інструмент передано державі.
Урочиста передача відбулася у Сумському обласному краєзнавчому музеї за участі представників Зарічного відділу державної виконавчої служби м. Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області та авторитетних гостей, серед яких народний артист України, лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, перша скрипка заслуженого ансамблю-квартету ім. М.В. Лисенка, професор Анатолій Баженов та начальник дільниці Державної колекції музичних (смичкових) інструментів, заслужений працівник культури України, доцент Богдан Фесюк.
Як зазначив директор Сумського музею заслужений працівник культури Владислав Терентьєв, такі скрипкові раритети належать до європейських і світових шедеврів. Тож правоохоронці Сумщини виявилися на професійній висоті, врятувавши скрипку.